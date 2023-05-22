مصدر جديد: رئيس الجمهورية تعرض لكسور بسيطة اثر سقوطه من الطائرة

2023/05/22 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد مصدر مطلع آخر، تأكيد المعلومة التي اوردتها "بغداد اليوم"، عن سقوط رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد خلال نزوله من طائرة في مطار بغداد قادمة من السليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المعلومة حول سقوط رئيس الجمهورية خلال نزوله من الطائرة في مطار بغداد صحيحة"، معتبرًا أن "نفي الحادثة المتداول في الوسائل الاعلامية غير دقيق، والحادثة وقعت بالفعل".

وتداولت بعض المواقع الاخبارية خبراً نفت من خلاله ما نشرته "بغداد اليوم" من معلومات حول تعرض رئيس الجمهورية لكسور بسيطة اثر سقوطه من الطائرة في مطار بغداد.

وكان مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية قد افاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، بتعرض رئيس الجمهورية، لطيف رشيد، الى حادث سقوط اثناء نزوله من الطائرة في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية تعرض الى حادث سقوط اثناء محاولته النزول من الطائرة في مطار بغداد الدولي قادما من مدينة السليمانية".

واضاف المصدر، ان "المعلومات الاولية تشير الى تعرضه لجرح في فمه وتكسر في اسنانه واحدى يديه"، مبيناً انه "تلقى على الفور الإسعافات الاولية وهو يتمتع بصحة جيدة الان".

وشارك رئيس الجمهورية (79) عاماً بعدة فعاليات في اقليم كردستان والسليمانية تحديداً خلال الأيام الماضية.

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