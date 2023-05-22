ايران تعلن اعتقال

2023/05/22 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، اعتقالها مجموعة وصفتها بـ "الإرهابية المرتبطة بإسرائيل" حاولت التسلل الى داخل ايران قادمة من أراضي إقليم كردستان العراق.

وقالت السلطات الإيرانية بحسب ما أوردت صحيفة ذا كرايدل وترجمت (بغداد اليوم)، ان وزير الاستخبارات الإيرانية إسماعيل الخطيب، اعلن اعتقال المجموعة التي قال انها "ترتبط بالموساد الإسرائيلي" اثناء محاولتها دخول البلاد بشكل غير قانوني.

السلطات الإيرانية بحسب الصحيفة أصدرت "تذكيرا" لحكومة إقليم كردستان العراق، معلنة "ضرورة ان تتذكر حكومة الإقليم مسؤوليتها في هذا الجانب" في إشارة الى تامين الحدود مع الجانب الإيراني، بحسب وصفها.

يذكر ان الحرس الثوري الإيراني قد اعلن في 14 آذار 2022 استهدافه "مراكز صهيونية" في أربيل، بصواريخ موجهة بدقة.

وتقصف المدفعية الايرانية المناطق الحدودية العراقية في اقليم كردستان بين حين وآخر تقول انها تأوي مسلحين معارضين لها.

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