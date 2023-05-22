2023/05/22 | 23:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mVPToKJ7058

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير المالكي يبكي فرحا بعد اختياره رئيسا لرابطة جماهير الزوراء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمير المالكي يبكي فرحا بعد اختياره رئيسا لرابطة جماهير الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).