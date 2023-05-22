2023/05/22 | 23:50 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نور الجنابي.. امرأة عراقية تتحدى المهن الشاقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/22 | 23:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نور الجنابي.. امرأة عراقية تتحدى المهن الشاقة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نور الجنابي.. امرأة عراقية تتحدى المهن الشاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).