النفط تعلن انطلاق حملة لتأهيل مصفى الشمال

2023/05/22 | 23:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مدير مشروع إعادة تأهيل وإعمار مصفى الشمال هادي صالح، اليوم الاثنين، انطلاق حملة التأهيل والإعمار الخاصة بالمصفى.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية: إنه" تم إطلاق حملة إعمار وتأهيل مصفى الشمال لوحداته الإنتاجية كافة والمتمثلة بوحدة التكرير ووحدة تحسين البنزين والهدرجة والعامل المساعد مع وحدة 55 والوحدة 14 والوحدة رقم 10 إضافة إلى وحدات الطاقة والخدمات الفنية ومنطقة الضخ والخزن التي تشمل الأنابيب والخطوط الناقلة من الوحدات الإنتاجية إلى الخزانات".

وأضاف، أن" عملية الإعمار تمت بأسلوب التنفيذ المباشر، حيث تم التعامل مع المشروع وفق نظام الشفتات وعلى مدار 24 ساعة"، مبينا، أن" العمل متواصل وبوتيرة عالية وجهد كبير".

وأشار إلى، أنه" سيتم رفع الأنقاض والمخلفات والأنابيب المتضررة من المصفى"، مبينا، أنه" بعد رفع الأنقاض ستبدأ حملة التأهيل واللحام وتأسيس الأنابيب الجديدة".

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