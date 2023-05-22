2023/05/22 | 23:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yV8u40gNg6Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس العرداوي: القمة العربية تأتي بعد صراع وهي قمة مصالحة للمنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عباس العرداوي: القمة العربية تأتي بعد صراع وهي قمة مصالحة للمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).