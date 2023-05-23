2023/05/23 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1aYLfuw9Uaw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهاء خليل يحذر: المواطن العراقي سيعيش حالة تقشف تستمر لثلاث سنوات قادمة | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهاء خليل يحذر: المواطن العراقي سيعيش حالة تقشف تستمر لثلاث سنوات قادمة | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).