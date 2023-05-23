2023/05/23 | 00:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت حسابات عدة تحمل علامة التوثيق الزرقاء عبر تويتر، صورة زائفة يُزعم أنها تُظهر انفجارًا بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، مما تسبب في حدوث ارتباك، و انخفاض مؤقت في سوق الأسهم، وأكد مسؤولون في وقت لاحق عدم وقوع مثل هذه الحوادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("انفجار" قرب البنتاغون.. صورة زائفة من حسابات "موثقة" تثير ارتباكًا وتهز سوق الأسهم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("انفجار" قرب البنتاغون.. صورة زائفة من حسابات "موثقة" تثير ارتباكًا وتهز سوق الأسهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).