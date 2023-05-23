تقرير: مانشستر يونايتد في مفاوضات جادة لضم نيمار

2023/05/23 | 00:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت صحيفة “ديلي إكسبريس” إن مانشستر يونايتد يجري محادثات للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.وبحسب الصحيفة، فإن مانشستر يونايتد في مفاوضات جادة بشأن ضم نيمار، وأوضحت أن ذلك يشير إلى أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في مركز الصدارة لشراء النادي من عائلة جليزر.وذكرت الصحيفة أن باريس سان […]

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