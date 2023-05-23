تسجيل 11 حادث حريق في حقول ديالى بسبب الصواعق

2023/05/23 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، الاثنين، تسجيل 11 حادث حريق في حقول الحنطة ضمن ديالى بسبب الصواعق والتماس الكهربائي.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” الايام 4 الماضية سجلت من 9-11 حريقا في حقول الحنطة بمختلف مناطق الزراعية في ديالى ما ادى الى تضرر اكثر من 170 دونما فيما تم انقاذ 900 دونم من قبل فرق الدفاع المدني”.

واضاف،ان” اغلب الحرائق جاءت بسبب الصواعق الرعدية واخرى بسبب التماس الكهربائي”، مؤكدا بان “الحرائق دفعت الى زيادة وتيرة عمليات الحصاد تحسبا لأي طارئ”.

واشار الى ان”الحرائق لاتزال ضمن مبدأ الاحتواء مؤكدا بان الاتحاد بدء بمفاتحة الجهات الحكومية للحصول على تعويضات للحقول التي التهمتها النيران”.

وشهدت مقاطعات زراعية في ديالى سلسلة حرائق بسبب العواصف الرعدية في ظاهرة لم تسجل منذ سنوات.

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