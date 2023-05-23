واشنطن: لا نخطط لرفع العقوبات عن الصين أو وزير دفاعها

2023/05/23 | 00:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، أن واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني أو بكين، لعقد اجتماع وزيري دفاع البلدين.وقال ميللر خلال […]

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