2023/05/23 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كردستان تهتم برواتب الموظفين وتضع خطة لتوازن الإيرادات والنفقات أجواء مشحونة في أربيل بعد تراشق برلمانيين وتشابك مشجّعي ناديين رياضيين اربيل – الزمان تسبب قرار تفعيل مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان، بتشابك الايدي وتراشق قناني المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين داخل برلمان الاقليم امس، فيما اكدت رئيسة البرلمان ريواز فائق ،ان […]

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