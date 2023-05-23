2023/05/23 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أهالي التلاميذ يشكون صعوبة الأسئلة والتربية تذكّر بالمنهج المقرّر التعليم: كليات الطب ومجلسها الوطني تسعى للإعتمادية الدولية بغداد – ندى شوكت ردت وزارة التربية ، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغراب اهالي تلاميذ السادس الابتدائي من صعوبة اسئلة امتحان اللغة العربية.
وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (أسئلة مادة اللغة العربية جميعها […]
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وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (أسئلة مادة اللغة العربية جميعها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: كليات الطب ومجلسها الوطني تسعى للإعتمادية الدولية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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