2023/05/23 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على متهمين بدكة عشائرية ومشاجرة في الراشدية وحي اور العراق والأردن يصوغان إتفاقية جديدة تسهّل منح التأشيرة وتلغي الكفيل بغداد – قصي منذر اتفق وزير الداخلية عبد الامير الشمري ،ونظيره الاردني مازِن الفرّاية الذي اختتم زيارته إلى بغداد امس ، على تسهيل منح تأشيرة دخول البلدين والغاء شرط الكفيل.وقال بيان تلقته (الزمان) امس […]

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