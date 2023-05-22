2023/05/23 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم، الاثنين، حسم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس بعد جلسة استماع لمراجعة عقوبته السابقة (15 نقطة) بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 أبريل الماضي، ما يصعب مهمته في حجز بطاقة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدمة جديدة تبعد "السيدة العجوز" عن مقاعد دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدمة جديدة تبعد "السيدة العجوز" عن مقاعد دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).