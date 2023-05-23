نشطاء ايزيديون يلتقون وزيرة الهجرة و يوصلون رسائل الاهالي 

2023/05/23 | 00:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- سنجار التقى مجموعة من النشطاء بوزيرة الهجرة والمهجرين “إيڤان فائق جابرو” لغرض مناقشة ونقل معاناة أهالي سنجار من العائدين والنازحين وإمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها .خلال الإجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بالمنطقة الخضراء واستنادا للمقترحات والمشاكل التي تم طرحها ،بادرت معالي الوزيرة باصدار الاوامر الفورية لاستخدام كافة الموارد والامكانيات المتوفرة وذلك لاجل …

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