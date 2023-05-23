نشطاء ايزيديون يلتقون وزيرة الهجرة و يوصلون رسائل الاهالي 



نشطاء ايزيديون يلتقون وزيرة الهجرة و يوصلون رسائل الاهالي 
2023/05/23 | 00:27 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي24- سنجار  التقى مجموعة من النشطاء بوزيرة الهجرة والمهجرين “إيڤان فائق جابرو” لغرض مناقشة ونقل معاناة أهالي سنجار من العائدين والنازحين وإمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها .

خلال الإجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بالمنطقة الخضراء واستنادا للمقترحات والمشاكل التي تم طرحها ،بادرت معالي الوزيرة باصدار الاوامر الفورية لاستخدام كافة الموارد والامكانيات المتوفرة وذلك لاجل …

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