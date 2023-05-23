2023/05/23 | 00:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يختبر تطبيق التواصل الفوري واتساب القدرة على تحرير الرسائل بعد...

ظهرت المقالة خاصية مرتقبة في واتساب تعفيك من الحرج والمشاكل أولاً على المسلة.

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