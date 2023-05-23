2023/05/23 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -LjcD92qclw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. عايد المناع: الوضع العراقي الان افضل من السابق والامور تتوجه نحو التهدئة والبناء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. عايد المناع: الوضع العراقي الان افضل من السابق والامور تتوجه نحو التهدئة والبناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).