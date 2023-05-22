2023/05/23 | 00:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس تيار الحكمة سماحة السيد عمّار الحكيم.

وشهد اللقاء استعراض مختلف الأوضاع العامّة على المستوى الوطني، والجوانب الأمنية والاقتصادية، وسير تنفيذ الخطط الحكومية وفقاً للمنهاج الوزاري، والتقدم الحاصل في تلبية متطلبات وأولويات احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات.

كما جرى التأكيد على أهمية إقرار مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض على مجلس النوّاب، وضرورة الشروع بما ورد فيه من برامج وخطط تنموية تتصدى لأبرز الملفات التي تشكل أولويةً في حياة المواطنين، وسبل دعم الحكومة والأجهزة التنفيذية بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي رئيس تيار الحكمة سماحة السيد عمّار الحكيم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي رئيس تيار الحكمة سماحة السيد عمّار الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).