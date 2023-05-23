الجبوري: الإطاحة بالحلبوسي بعد اقرار الموازنة وندعم العبيدي لرئاسة البرلمان

2023/05/23 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في تحالف (فرسان السيادة)، مشعان الجبوري، عن مسعى لتغيير رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي عقب اقرار الموازنة المالية.

وقال الجبوري في تصريح متلفز :"صقور الوطن مع خميس الخنجر في تحالف سياسي استراتيجي" مشيراً الى ان "الخنجر قال للحلبوسي: (انتم تتميزون بالغدر وعدم احترام العقود، وان تحالف السيادة مسجل بإسمي وبإسم مشعان الجبوري في مفوضية الانتخابات".

وأضاف "قريبا سيوقع النواب على اعفاء الحلبوسي من منصبه، وقرار تحالف السيادة هو دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

ولفت الجبوري الى ان "قرارنا في تحالف السيادة عدم تعكير الأجواء السياسية من اجل تمرير الموازنة" مضيفا "منشقون من حزب تقدم انضموا معنا في تحالفنا السياسي، والخنجر فرض على الحلبوسي قطع اجازته والعودة للبرلمان" على حد قوله.

وقال :"خميس الخنجر لا يغدر بشركاءه حتى لو اختلف معهم" متهما "الحلبوسي بالسعي بعدة طرق للتخلص مني وإخراجي من البرلمان واستبعدني لأنه شعر بخطورتي في اللجنة المالية".

وقال مشعان الجبوري ان :"الحلبوسي خطر على العراق، وسيجر البلاد الى ما هو أسوأ من داعش" على حد قوله.

وأكد ان "أي شيعي عاقل يستشعر خطر الحلبوسي في البرلمان، وهو يشكل خطر على العملية السياسية برمتها" لافتا الى انه "وبعد اقرار الموازنة سيتم اقالة الحلبوسي في حال توفر النصف زائد واحد".

وتابع الجبوري انتقاده للحلبوسي قائلا انه "يتصرف كأنه مدير شركة ويتدخل حتى في إدارة الدوائر، والإطاحة به تتطلب انضمام نواب العزم معنا".

وأوضح ان "عدد نواب فرسان السيادة بلغ 18 نائبا حتى اللحظة، وأقرب النواب من الحلبوسي سيوقعون معنا للإطاحة به كونه بات يشكل خطرا على النواب والوزراء السنة" حسب قوله.

واستطرد الجبوري بالقول :"نحن في فرسان السيادة نوافق على اعطاء رئاسة البرلمان الى كتلة عزم و لا نمانع تولي خالد العبيدي رئاسة البرلمان بدلاً من الحلبوسي" مؤكدا ان "حكومة السوداني لن تستقر في ظل بقاء الحلبوسي رئيسا للبرلمان وهدف تحالف فرسان السيادة هو الاطاحة بالحلبوسي".

وتوقع "اقرار الموازنة مطلع الاسبوع المقبل" متهماً "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمحاولة تعطيل الموازنة لكنه فشل، كما انه أراد استدعاء وزير الداخلية الى البرلمان وفشل".

ووصف الجبوري أداء السوداني بـ"الجيد وهو ما يفرض علينا دعمه واحترامه كونه اكثر شخص في تاريخ العراق حظي بدعم وطني".

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