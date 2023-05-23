تعرض منزل سيدة في حي الجهاد لاعتداء وسرقة.. الاتحادية تكشف التفاصيل

2023/05/23 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اعتقال سارق بعد 5 ساعات من تنفيذ عملية سطو على منزل سيدة في السبعينيات من عمرها في منطقة حي الجهاد ببغداد.

وذكر اعلام الشرطة الاتحادية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إثر ورود معلومات عن وجود حادث سرقة لاحد الدور السكنية في حي الجهاد ببغداد ، تم على الفور تشكيل فريق أمني من اللواء السادس شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء والتوجه إلى محل الحادث وتبين تعرض دار مواطنة تبلغ من العمر 76 عام الى إعتداء وسرقة (مبلغ مالي مع مصوغات ذهبية)".

وبين انه "بعد جمع المعلومات والتحري وتتبع كاميرات المراقبة تمكنت القوة من التوصل الى الجاني وإلقاء القبض عليه في زمن قياسي ( خمس ساعات ) من تنفذه جريمة السرقة، وتمت إحالته اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

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