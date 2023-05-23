معالجة مقذوف حربي بمكان غير متوقع في الرمادي

2023/05/23 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

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عالج خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار، مقذوفاً حربياً في مكان غير متوقع.

وأفاد مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، أن الفريق الأمني "عالج المقذوف المستقر في أحد أعمدة الكهرباء في قضاء الرمادي، قرب دائرة الهجرة والمهجرين".

وأضاف، ان "معالجة المقذوف لم يتسبب بحدوث أي أضرار مادية او بشرية".

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