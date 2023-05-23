تطور الخلافات حول الانتخابات الى مناوشات في برلمان كردستان العراق

2023/05/23 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ وقعت‭ ‬مناوشات‭ ‬وتدافع‭ ‬بالأيدي‭ ‬الاثنين‭ ‬داخل‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬خلافات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمفوضية‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬الإقليم‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬كما‭ ‬صرّح‭ ‬نواب‭.‬‮ ‬ حدّد‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬والواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬موعداً‭ ‬للانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬بعد‭ ‬تمديد‭ ‬دورة‭ ‬البرلمان‭ […]

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