‭ ‬الضارب‭ ‬والمضروب

2023/05/23 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام يبدو‭ ‬انَّ‭ ‬خاصية‭ ‬القوة‭ ‬العضلية‭ ‬ستضاف‭ ‬مع‭ ‬الأيام‭ ‬الى‭ ‬مواصفات‭ ‬المرشحين‭ ‬لعضوية‭ ‬البرلمانات‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬اذا‭ ‬استمر‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بالأيدي‭ ‬والتقاذف‭ ‬بقناني‭ ‬الماء‭ ‬والاحذية‭ ‬أحيانا،‭ ‬لكي‭ ‬تحتمي‭ ‬كل‭ ‬كتلة‭ ‬بالأقوياء‭ ‬بدنياً‭ ‬او‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬وهنا‭ ‬سيكون‭ ‬شرط‭ ‬العمر‭ ‬مُهماً‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المواصفات‭ ‬المطلوبة‭..‬والجميع‭ ‬يبدو‭ ‬انهم‭ ‬يعدون،‭ ‬بالتوافق،‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ […]

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