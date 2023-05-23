2023/05/23 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام يبدو انَّ خاصية القوة العضلية ستضاف مع الأيام الى مواصفات المرشحين لعضوية البرلمانات من الرجال والنساء اذا استمر اللجوء الى الاشتباكات بالأيدي والتقاذف بقناني الماء والاحذية أحيانا، لكي تحتمي كل كتلة بالأقوياء بدنياً او الشباب في السن، وهنا سيكون شرط العمر مُهماً أيضا في المواصفات المطلوبة..
والجميع يبدو انهم يعدون، بالتوافق، هذه الظاهرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الضارب والمضروب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والجميع يبدو انهم يعدون، بالتوافق، هذه الظاهرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الضارب والمضروب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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