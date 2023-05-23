عقوبات أوربية على الذراع الاستثمارية للحرس الثوري الإيراني

2023/05/23 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬الزمان‭ ‬ فرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الإثنين‭ ‬تجميدا‭ ‬لأصول‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬بعد‭ ‬قمع‭ ‬طهران‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬مقتل‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭.‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحزمة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬العقوبات،‭ ‬وهي‭ ‬الثامنة‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬الاتحاد‭ ‬منذ‭ ‬قمع‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬إيران‭ ‬أحكاما‭ ‬بالإعدام‭ ‬بحق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬اضافيين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاحتجاجات‭.‬وأدرج‭ ‬التكتل‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬27‭ ‬دولة،‭ […]

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