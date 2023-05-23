2023/05/23 | 01:29 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت بريتش كولومبيا طقسًا حارًا بشكل غير معتاد، والخبر السار هو أننا على وشك الحصول على المزيد من الخيارات للتبريد، لأنه من المقرر إعادة افتتاح أربعة حمامات سباحة عامة في الهواء الطلق في فانكوفر قريبًا.وفقًا لموقع مدينة فانكوفر على الويب، من المتوقع افتتاح مسبحين خارجيين في الوقت المناسب تمامًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليك مواعيد فتح المسابح الخارجية في فانكوفر لهذا الموسم شبكة القيقب الدولية.

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