2023/05/23 | 01:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، السبت، نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي بيوتر كوتشرينكو، الذي كان على متن طائرة، لأسباب غير معروفة حتى الآن.

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