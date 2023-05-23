2023/05/23 | 01:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، عدد من الأحداث الأمنية، تمثلت بالعثور على جثة مراهق وجد منحورًا وإصابة شخص جراء عبثه برمانة يدوية شمالي العاصمة بغداد.وأخبر مصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “قوة أمنية عثرت على جثة شخص يتراوح عمره ١٣-١٦ سنة وجد مقتول بالقرب من دراجته نوع تك تك باسلوب النحر ضمن […]

ظهرت المقالة بغداد..



العثور على جثة مراهق منحورًا وإصابة شخص جراء عبثه بقنبلة أولاً على ايرث نيوز.

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