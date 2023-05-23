2023/05/23 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، في مستهلّ اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حول سقف الدين العام أنّه "متفائل" بإمكان توصّلهما إلى اتّفاق يجنّب الولايات المتّحدة التخلّف عن السداد.

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