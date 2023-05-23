نيوكاسل يضمن بطاقة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 20 عاما

2023/05/23 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – ضمن نيوكاسل يونايتد بطاقته الى مسابقة دوري ابطال أوروبا للمرة الاولى منذ 20 عاما بتعادله مع ضيفه ليستر سيتي 0-0 الإثنين على ملعب “ساينت جيمس بارك” في نيوكاسل في ختام المرحلة السابعة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.وحقق نيوكاسل الاهم كونه كان بحاجة الى نقطة واحدة في مباراتيه المتبقيتين […]

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