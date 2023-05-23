عقوبات أوروبية تستهدف مسؤولين إيرانيين

2023/05/23 | 02:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الأوروبي، الاثنين، في بيان، فرض عقوبات على 5 أفراد وكيانين في إيران جراء "انتهاك حقوق الإنسان".

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