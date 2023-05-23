أسباب أوقعت منتخب العراق في فخ الهزيمة أمام أوروغواي بمونديال الشباب

2023/05/23 | 02:46 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق لم يقدم المنتظر منه في لقاء أوروغواي (هيكتور فيفاس/ Getty)

خسر منتخب العراق للشباب، مباراته الأولى في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والمقامة حاليا في الأرجنتين، وذلك أمام نظيره الأوروغوياني 4-0، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

ورغم المتسويات المميزة التي أظهرتها كتيبة عماد محمد في بطولة آسيا، التي نالوا وصافتها بعد أوزبكستان، لم يقدم "ليوث الرافدين" ما يشفع لهم في مستهل مشوارهم بالمحفل العالمي.



وكان وراء هذه الهزيمة القاسية عدة أسباب.

الجرأة الهجومية

لم يملك لاعبو شباب العراق الجرأة الهجومية التي كان كفيلة بتخفيف ضغط المواجهة عليهم، حيث وصل وصيف آسيا إلى مرمى منافسه في مناسبتين لم تكونا مؤثرتين، مع التركيز على الجانب الدفاعي، الذي انهار في الشوط الثاني، في الوقت الذي لم يكن فيه خط الدفاع ومن خلفهم حارس المرمى حسين حسن في أفضل حالاته، بعد أن وقعوا في أخطا كارثية، تسبب بالهزيمة القاسية لـ"ليوث الرافدين".

منتخب أوروغواي يسجل الهدف الأول في مرمى منتخبنا الشبابي عن طريق اللاعب ابالدو.يمكنكم مشاهدة المباراة عبر الرابعة الرياضية من خلال:-رسيفر ستار لاين | الرابعة الرياضية Asia 1 | تعليق خليل البلوشي-تطبيق المنصة pic.twitter.com/F30DnGYZxM

— قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) May 22, 2023

غياب فعالية الأجنحة

لم يُفعّل شباب العراق طريقة الهجوم من الأجنجة، والتي كانت أحد مكامن خطورتهم وسر من أسرار نجاحهم في بطولة آسيا، في ظل تواجد لاعب مهاري مثل علي جاسم، وانضمام جناح فريق فينورد الهولندي يوسف الأمين، حيث بدى واضحا قراءة الجهاز الفني للمنتخب الأميركي الجنوبي لوضع نظيره العراقي، لينجحوا في غلق المنافذ في جوانب الملعب، الأمر الذي أربك خطط والنهج التكتيكي للمنتخب العراقي.

الكرات الثابتة

تعتبر الكرات الثابتة والعرضية، أحد نقاط ضعف المنتخبات العراقية ككل، وليس الشبابي فقط، وهو الأمر الذي استغله منتخب أوروغواي لتهديد مرمى الحارس حسين حسن، قبل أن ينجحوا في استغلال كرة عرضية سجل منها أندريس فيراري الهدف الثاني لأوروغواي عبر كرة رأسية متقنة، أنهت آمال العراق في العودة باللقاء، قبل أن يعزز منتخب أوروغواي النتيجة بالهدفين ثالث والرابع، بالطريقة ذاتها.

الأوروغواي تزور شباك منتخبنا الشبابي للمرة الثالثة عن طريق غونزاليس.يمكنكم مشاهدة المباراة عبر الرابعة الرياضية من خلال:-رسيفر ستار لاين | الرابعة الرياضية Asia 1 | تعليق خليل البلوشي-تطبيق المنصة pic.twitter.com/sesiew6ni8

— قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) May 22, 2023

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