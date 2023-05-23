غويانا.. 19 قتيلا جراء حريق في مهاجع مدرسة للإناث في المهدية

2023/05/23 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم في حريق نشب بمهاجع مدرسة للإناث في مدينة المهدية وسط غوايانا، الأحد، ووصفه رئيس البلاد بـ"كارثة كبرى" بينما قالت الشرطة الاثنين إنّه قد يكون متعمّداً.

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