خالد بن سلمان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي اليمني.. ويوضح ما دار في اللقاء

2023/05/23 | 03:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وللشعب اليمني، ولجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى "حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقق السلام والنماء".

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