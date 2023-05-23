كاساس عن خسارة العراق برباعية: هذه كأس العالم

2023/05/23 | 04:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم خيسوس كاساس، على خسارة منتخبنا الشبابي أمام الأوروغواي بنتيجة 4-0 في كأس العالم بالأرجنتين.وقال كاساس في تدونية على “انستغرام”: “هذه كأس العالم والخصوم على مستوى عالٍ، فخور بلاعبينا نافسوا بشكل جيد جداً”.وبين كاساس أن “هذه التجربة ستساهم بالمزيد من التعلم..إلى المباراة المقبلة”.وبهذه الخسارة […]

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