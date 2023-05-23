محادثات بايدن ومكارثي

2023/05/23 | 04:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مناقشات أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الاثنين، دون التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار.

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