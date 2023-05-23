2023/05/23 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برسم كاريكاتيري يُظهرها تحمل في يدها علم قوس قزح الخاص بحراك مجتمع "الميم عين"، مع كاميرا معلقة على رقبتها، وتقف خلفها نساء من عرقيات مختلفة، يحتفل موقع غوغل، الاثنين، بذكرى عيد ميلاد باربرا ماي كاميرون، الـ69، باعتبارها ناشطة رائدة في حقوق للمرأة، والمثليين، وحقوق الأمريكيين الأصليين.

وذكر موقع غوغل أن كاميرون تعتبر ناشطة ومصورة وكاتبة من الشعوب الأصلية الأميركية، وأعلنت للمرة الأولى عن ميولها الجنسية المثلية في عام 1973.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل يحتفي بميلادها.. باربرا ماي كاميرون رائدة حقوق المثليين والسكان الأصليين الأميركيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل يحتفي بميلادها.. باربرا ماي كاميرون رائدة حقوق المثليين والسكان الأصليين الأميركيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).