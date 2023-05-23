أمريكا توضح موقفها من رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني

2023/05/23 | 05:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن بلاده لا تفكر في رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني الجنرال لي شانغ فو.

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