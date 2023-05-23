إسرائيل تسمح بعودة المستوطنين إلى البؤر المخلاة في الضفة الغربية

2023/05/23 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الحرة الليلة هدف إسرائيل من السماح بعودة المستوطنين إلى البؤر المخلاة في الضفة الغربية.كما ناقشت إعلان أوغان دعمه لإردوغان في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة

وألقت الضوء على انعكاسات رفع سقف الدين على الاقتصاد العالمي وتفاصيل الموقع النووي الجديد الذي تشيده إيران وتطورات الصراع في السودان

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