وسط أزمة سقف الدين.. الدولار يُسجل أعلى مستوى خلال 6 أشهر أمام الين

2023/05/23 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لامس الدولار أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين، الثلاثاء، وسط استمرار أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة هناك أعلى لفترة أطول، وفقا لوكالة "رويترز".

وصعد الدولار إلى ذروة ستة أشهر عند 138.80 مقابل الين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو ما يعكس التناقض الصارخ بين نهج التشديد الذي لا يزال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يتبعه وبين سياسات بنك اليابان فائقة التيسير.

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