2023/05/23 | 07:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الثلاثاء، أنه يحقق في حادث اصطدام شاحنة بحواجز أمنية بالقرب من البيت الأبيض، عند الجانب الشمالي من ساحة لافاييت في شارع 16.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاحنة تصطدم بحواجز أمنية بالقرب من البيت الأبيض.. وجهاز "الخدمة السرية" يصدر بيانا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاحنة تصطدم بحواجز أمنية بالقرب من البيت الأبيض.. وجهاز "الخدمة السرية" يصدر بيانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).