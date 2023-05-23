2023/05/23 | 07:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل نادي نيوكاسل يونايتد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023، بعد أن احتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، قبل جولة واحدة من النهاية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيوكاسل يونايتد المملوك سعودياً يتأهل لدوري أبطال أوروبا.. وإشادات بمشروع النادي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيوكاسل يونايتد المملوك سعودياً يتأهل لدوري أبطال أوروبا.. وإشادات بمشروع النادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).