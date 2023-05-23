بالفيديو.. السعودية تعلن ضبط كميات ضخمة من المخدرات في مداخلها البرية

2023/05/23 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمنية السعودية، الإثنين، إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ومخدر الحشيش، بعد العثور عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر منفذين بريين.

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