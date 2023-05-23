2023/05/23 | 08:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FynDlq1CZd8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة موصلية الى الأنبار.. الحلبوسي له دور كبير في الاستقرار | موجز اخبار الصباح 2023/5/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة موصلية الى الأنبار.. الحلبوسي له دور كبير في الاستقرار | موجز اخبار الصباح 2023/5/23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).