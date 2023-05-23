2023/05/23 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن زيارته إلى المغرب هي الأولى في نوعها، وإنها تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولى في نوعها.. وزير الخارجية الأوكراني يتحدث عن زيارته للمغرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولى في نوعها.. وزير الخارجية الأوكراني يتحدث عن زيارته للمغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).