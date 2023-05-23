محمد حمدان دقلو يوجه رسالة للسعودية ويتحدث عن

2023/05/23 | 08:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رسائل عدة إلى قواته والشعب السوداني والسعودية وأمريكا، في كلمة مسجلة نشرها عبر صفحته على موقع تويتر مساء الإثنين، نفى من خلالها أن تكون قواته قد استهدفت الكنائس

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