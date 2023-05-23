بغداد تحتضن مؤتمراً لوزراء نقل دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي

2023/05/23 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، احتضان العاصمة بغداد السبت المقبل مؤتمراً لوزراء النقل في دول الخليج والجوار العراقي بهدف مناقشة مشروع انشاء "القناة الجافة".

وقال العوادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انطلاقاً من رؤية الحكومة العراقية لأهمية التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يرتكز على الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة المشاريع الستراتيجية إلى الأمام، تحتضن العاصمة بغداد، يوم السبت، الموافق 27 آيار 2023 مؤتمراً لوزراء النقل لدول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف مناقشة المشروع الواعد المتمثل بطريق التنمية الستراتيجي (القناة الجافة)، الذي يشكل المسار الحيوي والمهمّ لجميع بلدان المنطقة والعالم".

وأضاف ان "هذا المؤتمر يأتي ضمن مسار الحكومة في تعزيز التعاون والترابط الاقتصادي مع الأشقّاء والأصدقاء، بما يمثل مرتكزاً للسلام والاستقرار وازدهار شعوبنا، وترسيخاً لمكانة بغداد دار السلام كخيمة للأمن والشراكة، ومنطلقاً للتنمية المستدامة".

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