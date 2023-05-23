هوت من السماء وانفجرت.. شاهد لحظة تحطم مقاتلة F-18 أثناء تدريب بإسبانيا

2023/05/23 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع الفيديو لحظة تحطم طائرة مُقاتلة من طراز F-18، حيث هوَت الطائرة من السماء وانفجرت أثناء تَدريب عسكري بإسبانيا، وفقا لـReuters.

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