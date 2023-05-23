2023/05/23 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوضح مدرب منتخبنا الوطني للشباب عماد محمد، اليوم الثلاثاء، أسباب خسارة منتخب الشباب أمام الاوروغواي.وقال محمد في تصريحات صحفية بعد الخسارة أمام منتخب الاوروغواي برباعية نظيفة لحساب نهائيات بطولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عماد محمد يوضح أسباب خسارة منتخب الشباب أمام الاوروغواي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عماد محمد يوضح أسباب خسارة منتخب الشباب أمام الاوروغواي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عماد محمد يوضح أسباب خسارة منتخب الشباب أمام الاوروغواي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).