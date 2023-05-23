2023/05/23 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب على البنزين وتخفيضات المعروض من منتجي أوبك+ رغم أن المخاوف من مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون حدت المكاسب.وارتفعت العقود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط مع زيادة الطلب على البنزين المركز الخبري الوطني.

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